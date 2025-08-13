Joven de 19 años es uno de los detenidos en el caso Tony’s Boys

Tras los allanamientos del OIJ y la Fiscalía Adjunta de Limón, las autoridades confirman la detención de un joven de 19 años de apellidos Doranth Doranth sospechoso del delito de amenazas agravadas.

El arresto ocurrió en la comunidad de Atlántida en el cantón central de esa provincia.

Producto de las acciones judiciales en seis viviendas, entre ellas la de Doranth, los agentes decomisaron dos armas de fuego: una pistola Smith & Wesson y una carabina plataforma AR-15.

OIJ realiza allanamientos contra la banda de Tony Peña Russell (oij/cortesía)

La Policía Judicial y el Ministerio Púbico atribuyen a Doranth y otro sujeto de apellidos González Doranth una serie de amenazas contra unos vecinos, quienes denunciaron a los imputados por el robo de una computadora, así lo especifica el expediente según el relato de una testigo.

Ese testigo manifiesta que, desde el 2024, ha tenido problemas con los hombres antes mencionados, quienes son primos, específicamente luego de que su familia denunciara el robo de una computadora.

“Ellos pasan con armas de fuego de grueso calibre al frente de su casa haciendo ademanes como apuntándolos. Poco después del robo, uno de los Doranth le dijo a la madre de la entrevistada que iban a desaparecer a su hermano Kendrick”, cita el documento que reseña las declaraciones de la testigo.

El otro imputado en la causa permanece en fuga, agentes judiciales mantienen una búsqueda por una zona montañosa cercana para tratar de ubicarlo.