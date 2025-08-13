Sucesos

Joven de 19 años es uno de los detenidos en el caso Tony’s Boys

OIJ decomisó dos armas de fuego relacionadas con el sospechoso

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

Tras los allanamientos del OIJ y la Fiscalía Adjunta de Limón, las autoridades confirman la detención de un joven de 19 años de apellidos Doranth Doranth sospechoso del delito de amenazas agravadas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alias TTony's BoysAtlántidaLimón
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.