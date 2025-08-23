Detenido presunto miembro de banda criminal ‘Tony’s Boys’, considerado la mano derecha de Peña Russell

Dennyslon Fernández Camacho, de 24 años y alias Bajop, fue detenido este sábado en la localidad de Atlántida, Limón, por la Fuerza Pública. Según las autoridades, Fernández es la mano derecha de Tony Peña Russell, alias La T o Negro, presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al sicariato.

Fuentes policiales confirmaron a La Nación que Fernández formaba parte del grupo delictivo Tony’s Boys y se encontraba prófugo desde febrero del 2024. Durante su captura, Agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) decomisaron un arma AK-47 y municiones que portaba.

El pasado 13 de agosto, decenas de agentes judiciales realizaron seis allanamientos simultáneos para detener a miembros del grupo criminal conocido como La T, liderado por Peña Russell. El caso fue bautizado, al igual que la banda, como Tony’s Boys.

Peña Russell permanece recluido en Máxima Seguridad del centro penitenciario La Reforma y fue condenado el 20 de agosto a tres años por tenencia ilegal de arma prohibida en perjuicio de la seguridad común. Sin embargo, tiene pendiente otro juicio por los cargos de asesinatos, narcotráfico y otros delitos.

El operativo desplegado el 13 de agosto tenía como objetivo detener a presuntos sicarios de la estructura, entre ellos Fernández, considerada una de las más violentas de la zona y con conflictos con otra banda conocida como los Hondureños o la H.

Para ingresar a las viviendas allanadas, los agentes judiciales esperaron a que los equipos tácticos entraran primero, ante el riesgo de enfrentamientos armados, ya que se tenía información de que los sospechosos poseían fusiles AK-47, AR-15 y otras armas de fuego.

Durante el operativo, las autoridades no lograron capturar a Fernández, pues se dio a la fuga en ese momento.

Las pugnas entre las diferentes pandillas son la principal causa de los homicidios en el Caribe (reporta a la fecha 113), la segunda provincia con más asesinatos después de San José en donde han ocurrido 182 de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La Fuerza Pública confirmó que Fernández es requerido por las autoridades por los delitos de homicidio y robo agravado.

