Sucesos

Detenido presunto miembro de banda criminal ‘Tony’s Boys’, considerado la mano derecha de Peña Russell

Dennyslon Fernández Camacho, alias Bajop, estaba prófugo desde febrero del 2024

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

Dennyslon Fernández Camacho, de 24 años y alias Bajop, fue detenido este sábado en la localidad de Atlántida, Limón, por la Fuerza Pública. Según las autoridades, Fernández es la mano derecha de Tony Peña Russell, alias La T o Negro, presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al sicariato.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tony's BoysTony Peña RussellSicariatoBanda criminalDennyslon Fernández Camacho
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.