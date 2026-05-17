Gerald Campos tras prisión preventiva contra sospechosos de matar a Gerson Rosales: ‘Los cuerpos policiales hoy están más unidos’

Gerald Campos afirmó que los cuerpos policiales “están más unidos” tras el asesinato del oficial Gerson Rosales en Batán de Matina.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, reaccionó este sábado a la decisión del Juzgado Penal de Limón de imponer seis meses de prisión preventiva contra los tres sospechosos vinculados con el homicidio del oficial de Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante.

El jerarca indicó que los cuerpos policiales “están más unidos” y reiteró que continuarán trabajando para llevar ante la justicia a quienes cometan delitos violentos en el país.

Según informó el Ministerio Público, la prisión preventiva fue solicitada por la Fiscalía de Limón, que investiga a los imputados por homicidio, tentativa de homicidio, portación ilícita de arma permitida y asociación ilícita.

Mediante un video difundido por el Ministerio de Seguridad Pública, el jerarca aseguró que el asesinato del oficial representa un ataque directo contra los cuerpos policiales y advirtió que las autoridades actuarán con mayor firmeza contra grupos ligados al crimen organizado.

“El ataque que hicieron contra los cuerpos policiales y contra un compañero no fue sano. Se lo dijimos: cruzaron una línea que no tenían que cruzar”, manifestó.

Además, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, informó este sábado que los sospechosos serán trasladados a celdas de máxima seguridad.

“A raíz de la noticia de que han ordenado prisión preventiva contra los sujetos vinculados con el cobarde homicidio del oficial Gerson Rosales Cascante, giré instrucciones inmediatas a las autoridades de Adaptación Social y de la Policía Penitenciaria para que sean ubicados en celdas de máxima seguridad”, afirmó Aguilar.

El jerarca añadió que el Ministerio de Justicia actuará con “firmeza y cero tolerancia” contra quienes atenten contra oficiales de policía y ciudadanos.

Cuerpos policiales unidos

Campos también señaló que los distintos cuerpos policiales trabajaron “incansablemente” para lograr la detención de los sospechosos tras el ataque ocurrido esta semana en Batán de Matina, Limón.

“No vamos a tolerar que sigan atentando contra compañeros de los cuerpos policiales, no vamos a tolerar que sigan atentando contra ciudadanos honestos”, agregó.

“A Costa Rica se le respeta y hoy por hoy el trabajo va a ser firme para enfrentarlos, llevarlos a los estrados judiciales y que cumplan la pena por los delitos que cometieron”, concluyó.

Rosales, de 28 años y con casi nueve años de servicio en la Fuerza Pública, murió el miércoles 13 de mayo por la noche luego de recibir varios disparos durante un operativo en Batán de Matina.

Las autoridades detuvieron inicialmente a tres sospechosos de apellidos Menocal Vilchez, Vilchez Rocha y Mora González, quienes serían presuntos integrantes de una estructura criminal que opera en Batán.

El pasado viernes 16 de mayo, familiares, vecinos y cuerpos policiales dieron el último adiós al oficial Gerson Rosales Cascante en su natal Talamanca.

La misa se realizó en la parroquia San Antonio de Padua, en Bribri, donde oficiales de Fuerza Pública rindieron honores al joven policía de 28 años asesinado durante un operativo en Batán de Matina.