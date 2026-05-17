Sucesos

Gerald Campos tras prisión preventiva contra sospechosos de matar a Gerson Rosales: ‘Los cuerpos policiales hoy están más unidos’

Ministro de Seguridad Pública aseguró que actuarán “con firmeza” contra grupos criminales

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Por Cristian Mora
Funeral de Gerson Rosales
Gerald Campos afirmó que los cuerpos policiales “están más unidos” tras el asesinato del oficial Gerson Rosales en Batán de Matina. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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