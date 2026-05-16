Sucesos

Gerson Rosales, el oficial que amaba servir, recibio último homenaje en Talamanca

El oficial de Fuerza Pública fue asesinado por miembros de una banda criminal afincada en el Caribe mientras participaba en un operativo de rutina. Este viernes recibió sepultura en su natal Talamanca

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Por Natalia Vargas
Funeral de Gerson Rosales
Oficiales de Fuerza Pública entregaron la bandera de Costa Rica a la familia del oficial asesinado. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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