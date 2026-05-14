Policía fallecido Gerson Rosales también era un atleta destacado: ‘Hoy el balonmano costarricense se une al dolor que embarga a sus familiares’

Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón.

La Federación Costarricense de Balonmano lamentó, con un sentido mensaje, la muerte de Gerson Rosales Cascante, el oficial de Fuerza Pública asesinado durante un ataque armado en Batán de Matina, y recordó su paso como jugador del equipo de Talamanca.

A través de una publicación en la cuenta de Facebook, la organización destacó que el oficial representó al cantón en Juegos Deportivos Nacionales entre 2015 y 2018.

“Dejando huella por su compromiso, disciplina y pasión por el deporte”, indicó.

“Hoy el balonmano costarricense se une al dolor que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, recordando a un atleta que defendió con orgullo los colores de su comunidad tanto dentro como fuera de la cancha”, agregó.

Gerson, de 28 años, murió en el hospital Calderón Guardia, en San José, luego de recibir disparos durante un ataque contra oficiales de Fuerza Pública ocurrido la tarde del miércoles en Batán.

“Paz a su alma y fortaleza para todos sus seres queridos”, publicó la Federación.

‘Una huella que merece ser recordada con honor’

La muerte de Gerson tiene consternada a Costa Rica. Tras su deceso, distintas publicaciones en redes sociales lamentan lo ocurrido y piden justicia a las autoridades.

A los sentidos mensajes de despedida se unió el Programa de Ciencias Policiales UNED, que por medio de una publicación envió un mensaje de solidaridad y respeto a los allegados del oficial.

Video del ataque contra el policía en Batán

“Desde la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED lamentamos profundamente la pérdida del oficial Gerson Rosales y enviamos un mensaje de solidaridad y respeto a su familia, compañeros y seres queridos”.

“Su entrega al servicio público deja una huella que merece ser recordada con honor”, escribieron.