Sucesos

Policía fallecido Gerson Rosales también era un atleta destacado: ‘Hoy el balonmano costarricense se une al dolor que embarga a sus familiares’

Gerson Rosales, oficial de Fuerza Pública asesinado en Batán, representó al cantón de Talamanca en los Juegos Deportivos Nacionales entre 2015 y 2018

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Por Yucsiany Salazar
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón.
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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