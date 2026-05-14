Sucesos

Gerson Rosales, policía asesinado durante operativo en Batán, tenía nueve años en la Fuerza Pública

Se mantienen operativos y sobrevuelos de helicópteros en Batán para intentar ubicar a más sospechosos relacionados con el crimen

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Por Yucsiany Salazar
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón.
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)







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Oficial de Fuerza PúblicaGerson Rosales
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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