Gerson Rosales, policía asesinado durante operativo en Batán, tenía nueve años en la Fuerza Pública

Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón.

Gerson Rosales Cascante, el oficial de la Fuerza Pública que murió tras recibir disparos durante un operativo en Batán de Matina, tenía casi nueve años de servicio dentro de la institución.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que el oficial, de 28 años, ingresó a laborar el 16 de octubre de 2017 y se desempeñaba como agente conductor.

Durante su carrera policial trabajó en la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Limón, específicamente en las delegaciones de Talamanca y Batán.

Rosales falleció luego de ser herido de bala mientras cumplía funciones policiales. Tras el ataque, fue trasladado vía aérea desde Limón hasta el Hospital Calderón Guardia, en San José, donde posteriormente se confirmó su muerte.

La mañana de este jueves, las autoridades mantienen operativos y sobrevuelos de helicópteros en Batán para intentar ubicar a más sospechosos relacionados con el crimen.

Hasta ahora, hay tres sospechosos detenidos, dos de ellos de apellido Vilchez, quienes serían presuntos integrantes de una estructura criminal que opera en la zona.

Colaboró Reiner Montero, corresponsal.