Sucesos

Video capta ataque armado contra oficiales de la Fuerza Pública

Según información preliminar, dos motocicletas estarían involucradas en el atentado

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Por Sebastián Sánchez
Un video captó el momento de un ataque armado a oficiales de Fuerza Pública.
Un video captó el momento de un ataque armado a oficiales de Fuerza Pública. (Captura de video/Captura)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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