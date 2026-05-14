Video capta ataque armado contra oficiales de la Fuerza Pública

Un video captó el momento de un ataque armado a oficiales de Fuerza Pública.

Una cámara captó el momento en que dos oficiales de la Fuerza Pública resultaron heridos la tarde de este miércoles tras un ataque armado ocurrido en Batán, en la provincia de Limón.

Video captó ataque contra policías en Batán.

Según se observa en el video (parte superior), una motocicleta de la Fuerza Pública se encontraba estacionada en una esquina con dos oficiales a bordo. Minutos después, dos sujetos que se desplazaban en motocicleta pasan por el sitio, abren fuego contra los agentes y huyen. Tras el ataque, uno de los oficiales cae al suelo.

De forma preliminar, también se aprecia la posible participación de una segunda motocicleta con dos personas: uno de ellos huye en moto y el otro escapa corriendo. Instantes más tarde, se observa otro oficial realizar disparos en dirección a los atacantes.

Ambos policías fueron trasladados a un centro médico, donde permanecen bajo atención médica. Las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre su estado de salud, aunque según Cruz Roja, uno de los heridos iba en condición crítica.

Tras el incidente, la Fuerza Pública activó un amplio operativo de búsqueda con apoyo de otras unidades policiales, tanto por tierra como por aire, para dar con los sospechosos.

Las autoridades mantienen la investigación en curso y señalaron que brindarán más información conforme avance el caso.