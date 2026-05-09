Noche violenta en Puntarenas: dos tiroteos dejan dos muertos y dos heridos

Dos fallecidos y dos heridos fue el saldo de dos ataques armados la noche de este viernes en la provincia de Puntarenas.

El primer suceso ocurrió a las 5:41 p. m. en el barrio Cristo Rey en Jacó, cantón de Garabito. En el lugar se encontró a un hombre sin vida y a dos más heridos: uno fue trasladado a un centro médico en un vehículo particular y el otro no quiso ser movilizado.

El segundo ataque armado fue reportado a las 8:17 p. m. en el barrio San Gil de Canoas, cantón de Corredores.

En el sitio, se registró el deceso de un individuo dentro de su vehículo con múltiples impactos de bala en cabeza y hombros.

Se desconoce el móvil de los ataques. Ambas escenas quedaron a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).