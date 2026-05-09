Crímenes

Noche violenta en Puntarenas: dos tiroteos dejan dos muertos y dos heridos

En menos de tres horas, dos hechos violentos sacudieron la provincia de Puntarenas

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Por Sebastián Sánchez
Un ataque armado se presentó sobre la ruta 32.
Dos personas murieron a balazos en Puntarenas. (Imagen con fines ilustrativos). (Reiner Montero/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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