Sucesos

Muere oficial de Fuerza Pública víctima de ataque armado; hay tres detenidos

Hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en Batán, en Matina de Limón. Otro oficial resultó herido

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Por Sebastián Sánchez
Oficial de Fuerza Pública fallece tras ataque armado.
Oficial de Fuerza Pública fallece tras ataque armado. (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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