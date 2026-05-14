Muere oficial de Fuerza Pública víctima de ataque armado; hay tres detenidos

El Ministerio de Seguridad Pública anunció la noche de este miércoles el fallecimiento de Gerson Rosales Cascante, uno de los oficiales de Fuerza Pública atacado a balazos en horas de la tarde en Batán, Matina de Limón.

El oficial de 28 años había sido trasladado por los cuerpos de emergencia vía aérea desde Limón hasta el Hospital Calderón Guardia, en San José. Sin embargo, luego de su ingreso a ese centro médico se confirmó su deceso.

Trasladan al policía herido en Limón

Las autoridades confirmaron la detención de tres sospechosos del crimen, dos de ellos de apellido Vilchez. Estos últimos serían supuestos miembros de una estructura criminal que opera en Batán.

El ataque

Según se observa en un video, una motocicleta de la Fuerza Pública se encontraba estacionada en una esquina con dos oficiales a bordo, cuando dos sujetos que se desplazaban, también en moto, abren fuego contra los uniformados y huyen.

Producto del ataque, uno de los oficiales cae al suelo.

Al parecer, podría haberse dado la participación de una segunda motocicleta con dos personas: una de ellas huye en moto y la segunda escapa corriendo. Instantes más tarde, se observa a otro oficial realizar disparos en dirección a los atacantes.