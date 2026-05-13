Atentado contra policías: motociclistas interceptan y hieren a dos oficiales de Fuerza Pública

Dos oficiales de la Fuerza Pública resultaron heridos la tarde de este miércoles tras un ataque armado ocurrido en Batán, en la provincia de Limón.

Según información preliminar, los uniformados se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por dos sujetos que también viajaban en motocicleta. Los atacantes dispararon contra los oficiales y luego se dieron a la fuga.

Ambos policías fueron trasladados a un centro médico, donde permanecen bajo atención médica. Las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre su estado de salud, aunque según Cruz Roja, uno de los heridos iba en condición crítica.

Tras el incidente, la Fuerza Pública activó un amplio operativo de búsqueda con apoyo de otras unidades policiales, tanto por tierra como por aire, para dar con los sospechosos.

Las autoridades mantienen la investigación en curso y señalaron que brindarán más información conforme avance el caso.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.