Sucesos

Atentado contra policías: motociclistas interceptan y hieren a dos oficiales de Fuerza Pública

Hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en Batán de Limón

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Por Sebastián Sánchez
Dos oficiales de Fuerza Pública heridos de bala en Limón.
Dos oficiales de Fuerza Pública heridos de bala en Limón. (Keyna Calder/Suministrada)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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