Sucesos

Gerson Rosales: el nombre que se suma a la dolorosa lista de 60 policías caídos en el país

Tras el asesinato del oficial en Batán, el Ministerio de Seguridad Pública reporta una cifra histórica de bajas en cumplimiento del deber.

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Por Yucsiany Salazar
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón.
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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