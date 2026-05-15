Sucesos

Gerson Rosales dedicó su vida al deporte, su familia y la Fuerza Pública: ‘Amaba lo que hacía’, relata allegada

El policía fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras realizaba un operativo en Batán de Matina, la tarde del 13 de mayo

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Por Natalia Vargas
Gerson Rosales era muy cercano a su familia, según contó una allegada suya.
Gerson Rosales era muy cercano a su familia, según contó una allegada suya. (Facebook/Redes sociales)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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