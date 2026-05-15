Gerson Rosales dedicó su vida al deporte, su familia y la Fuerza Pública: ‘Amaba lo que hacía’, relata allegada

Gerson Rosales era muy cercano a su familia, según contó una allegada suya.

Gerson Rosales Cascante se preocupó durante años por lograr que, al igual que él, los niños y adolescentes de Bribri, en Talamanca, se enamoraran de su deporte: el balonmano.

Lo hacía todo con tal de que entrenaran en el Gimnasio Municipal de Talamanca. Incluso, en más de una ocasión, llevó a algún muchacho de regreso a casa después de jugar, cuando no tenía dinero suficiente para pagar el bus.

Allí, en alguno de esos entrenamientos, lo conoció Escarleth Pizarro, una allegada suya en el medio deportivo, quien conversó con este medio tras enterarse de su fallecimiento.

Gerson Rosales jugaba con el número 12 en su camiseta.

A Pizarro se le hace fácil describir a Gerson. Lo recuerda humilde, servicial, carismático, unido a su familia y profundamente apasionado por su deporte. Escarleth afirma que la noticia de su asesinato la conmovió y reconoce de inmediato que el sentimiento se extiende por todo el territorio nacional.

La familia del joven, dice, está profundamente consternada.

La tarde del miércoles 13 de mayo, Gerson, de 28 años, vestía el uniforme de la Fuerza Pública, institución a la que dedicó nueve años de servicio. Participaba en un operativo rutinario en Batán de Matina, en Limón, cuando cuatro hombres a bordo de dos motocicletas abrieron fuego contra él y otro oficial.

Gerson Rosales representó a Talamanca en Juegos Deportivos Nacionales. (Canal Trece/Canal Trece)

Su compañero recibió un disparo en el chaleco antibalas que le provocó una herida de la que se recuperará; sin embargo, un proyectil de 9 milímetros impactó a Gerson en la cabeza y, pese a los múltiples esfuerzos por atenderlo, falleció en el Hospital Calderón Guardia, en San José.

Aunque los hechos son recientes, el Organismo de Investigación Judicial explica que Gerson habría sido atacado por su buen trabajo en la Fuerza Pública.

En los últimos meses y días, la Policía desarrolló operativos que culminaron con el decomiso de gran cantidad de droga al menudeo a la organización criminal que opera en la zona, cuyo cabecilla es el prófugo Jonathan Pérez Méndez, alias Tan. La intervención de las autoridades habría molestado a este grupo.

Unido a su hijo

Escarleth y Gerson coincidieron a inicios del 2025, cuando Escarleth, quien dirige un equipo de fútbol para niños en Talamanca, se enteró de que el muchacho, junto a su entrenador de balonmano, impartía lecciones de ese deporte para niños y jóvenes.

Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)

La intención del oficial, recuerda, era que los menores de la comunidad continuaran el legado deportivo en Talamanca. Gerson representó al cantón en Juegos Deportivos Nacionales entre 2015 y 2018, con el número 12 en su espalda.

Con ese equipo, de camisa roja y verde, celebró triunfos y anotaciones, aunque en muchos partidos también destacaba por su capacidad defensiva.

“Él amaba el balonmano, amaba lo que hacía con los chicos, a él le gustaba enseñarles, que los chicos aprendieran”, recordó.

Más allá del deporte, este oriundo de Volio de Bribri, era padre de un menor de 4 años y estaba casado desde el 2020. Escarleth recuerda bien a ese niño, pues era usual que acompañara a su padre a cada entrenamiento. “Nunca lo dejaba, era superapegado a él”, cuenta.

En los últimos meses, el proyecto de balonmano en Bribri perdió impulso, quizás por falta de público, dice Escarleth. Desde hace algún tiempo relata que también dejó de ver a Gerson uniformado en Talamanca, luego de que lo trasladaron a la delegación de Batán.

Video del ataque contra el policía en Batán

El cuerpo de este joven salió la tarde de este miércoles de la Morgue Judicial, en un ataúd cubierto por la bandera de Costa Rica y cargado por una unidad policial. Detrás caminaron, entre lágrimas, su madre y su esposa.

‘Su recuerdo permanecerá vivo’

La Federación Costarricense de Balonmano y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca lamentaron el fallecimiento de este joven, a quien recuerdan con cariño y respeto por su paso en el deporte talamanqueño y por su entrega dentro y fuera de las canchas.

A los mensajes de apoyo se unió el Club de Balonmano de Talamanca, cuyos integrantes destacaron su nobleza, su tranquilidad, espíritu de servicio y calidad humana.

“Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo sabemos que su recuerdo permanecerá vivo en cada experiencia compartida, en cada entrenamiento y en cada momento vivido como parte de esta gran familia deportiva”, escribieron.

También lamentaron su fallecimiento la Municipalidad de ese cantón, el Ministerio de Seguridad Pública, la Presidencia de la República y otras instituciones.