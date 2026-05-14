Sucesos

Ataque contra policía en Batán estaría vinculado a operativos contra banda de alias Tan

El oficial de la Fuerza Pública, Gerson Rosales Cascante, murió en el Hospital Calderón Guardia tras recibir un disparo en la cabeza

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón.
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gerson Rosales CascanteFuerza PúblicahomicidioBatánalias Tan
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.