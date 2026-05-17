Sucesos

Seis meses de prisión preventiva contra sospechosos de matar a policía Gerson Rosales

Fiscalía de Limón investiga a los imputados por homicidio, tentativa de homicidio, portación ilícita de arma permitida y asociación ilícita

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Por Cristian Mora
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón.
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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