Sucesos

Sospechosos de matar a oficial Gerson Rosales irán a celdas de máxima seguridad

Ministro de Justicia ordena máxima seguridad para imputados por asesinato de oficial en Batán: “Cero tolerancia”

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Por Cristian Mora
Funeral de Gerson Rosales
Los sospechosos del homicidio del oficial Gerson Rosales permanecerán en celdas de máxima seguridad mientras avanzan las investigaciones por el crimen ocurrido en Batán. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Gerson RosalesGabriel AguilarJuzgado Penal de Limón
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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