Sospechosos de matar a oficial Gerson Rosales irán a celdas de máxima seguridad

Los sospechosos del homicidio del oficial Gerson Rosales permanecerán en celdas de máxima seguridad mientras avanzan las investigaciones por el crimen ocurrido en Batán.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, informó este sábado que los sospechosos vinculados con el homicidio del oficial de Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante serán trasladados a celdas de máxima seguridad.

La medida la informó luego de que el Juzgado Penal de Limón ordenara seis meses de prisión preventiva contra tres imputados investigados por el asesinato del policía ocurrido esta semana en Batán de Matina.

“A raíz de la noticia de que han ordenado prisión preventiva contra los sujetos vinculados con el cobarde homicidio del oficial Gerson Rosales Cascante, giré instrucciones inmediatas a las autoridades de Adaptación Social y de la Policía Penitenciaria para que sean ubicados en celdas de máxima seguridad”, afirmó Aguilar.

El jerarca añadió que el Ministerio de Justicia actuará con “firmeza y cero tolerancia” contra quienes atenten contra oficiales de policía y ciudadanos.

Los imputados son investigados por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, portación ilícita de arma permitida y asociación ilícita.

Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)

Rosales, de 28 años y con casi nueve años de servicio en la Fuerza Pública, murió el miércoles tras recibir varios disparos durante un operativo policial en Batán.

El pasado viernes 16 de mayo, familiares, vecinos y cuerpos policiales dieron el último adiós al oficial Gerson Rosales Cascante en su natal Talamanca.