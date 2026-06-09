Sucesos

Femicidio de Nadia Peraza: tribunal fija fecha para revisar dos apelaciones

El cuerpo de Nadia apareció desmembrado el 16 de mayo del 2024, tres meses después de su desaparición. El femicida recibió 79 años de prisión el 20 de marzo del 2026

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Por Natalia Vargas
Juicio de Nadia Peraza
Jeremy Buzano Paisano fue condenado a 79 años de prisión. (Natalia Vargas/La Nación)







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Nadia Perazafemicidioapelación
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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