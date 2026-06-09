Femicidio de Nadia Peraza: tribunal fija fecha para revisar dos apelaciones

El Tribunal de Apelación de Sentencia de San Ramón fijó la fecha de la audiencia oral para revisar dos recursos de apelación presentados por el abogado de Jeremy Buzano Paisano, condenado por el femicidio de la joven Nadia Peraza Espinoza, y el abogado Joseph Rivera, representante de la familia de la víctima.

Dicha instancia judicial, domiciliada en el Tercer Circuito Judicial de Alajuela, convocó a las partes y a sus respectivos abogados a comparecer en la sala tres de los Tribunales de San Ramón el 15 de julio del 2026, a las 9 a. m.

El abogado de Buzano Paisano, José Francisco Herrera, apeló el 22 de abril la sentencia de 79 años de prisión, que se dictó en los Tribunales de Heredia el 20 de marzo.

Francisco Herrera, abogado defensor de Jeremy Buzano, fue el último en rendir conclusiones durante el femicidio de Nadia Peraza. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)

Herrera solicitó la nulidad absoluta del fallo y la liberación inmediata de Buzano Paisano. Además, pidió llevar a cabo una audiencia oral para exponer sus alegatos, con la presencia de su cliente en la sala.

“Es tesis absoluta y clara de la defensa que los hechos nunca se dieron y que la muerte de Nadia no la cometió mi defendido”, argumentó Herrera, tras afirmar que el hombre no estaba en casa el día que, según concluyó el Tribunal, fue asesinada la joven.

“Esta representación considera que mi defendido debió ser absuelto de toda pena y responsabilidad en juicio, porque no ha cometido delito alguno, ya que la acusación que se le hace es totalmente injusta y existe prueba muy razonable para determinarla”, agregó.

El abogado Joseph Rivera defendió a la familia de Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)

Por otro lado, a inicios de mayo, el abogado de la familia, Joseph Rivera, solicitó al Tribunal Penal de Heredia aumentar la sentencia de prisión al femicida. Rivera presentó un recurso de apelación por adhesión, lo que significa que se sumó a la apelación de sentencia presentada por Herrera.

Rivera explicó que, en el análisis de la fijación de la pena, el Tribunal se centró en la gravedad del femicidio y el uso posterior de las cuentas bancarias de Nadia por parte de Buzano; sin embargo, omitió valorar la sustracción patrimonial de los bienes de la joven, entre ellos su teléfono Samsung y la tarjeta de crédito.

De acuerdo con testigos e incluso peritos, Buzano tenía en su posesión estos objetos incluso meses después de la muerte de Nadia.

El abogado afirmó que los juzgadores pasaron por alto el hecho de que Buzano Paisano no solo acabó con la vida de Nadia, sino que la despojó de sus pertenencias para continuar con su vida cotidiana y realizar pagos en distintos comercios.

El Ministerio Público acusó al ahora condenado por 21 delitos: uno por femicidio, otro por sustracción patrimonial, 11 por estafa informática y ocho por suplantación de identidad.

El Tribunal, tras un mes de juicio, sentenció a Buzano a 79 años, pero el desglose de la cifra no contempló la sustracción patrimonial.

De acuerdo con Rivera, si se hubiera valorado este delito, la sanción hubiera sido superior. Es por ello que solicitó que se anule parcialmente el fallo, en cuanto a la fijación de la sanción, y se reenvíe para fijar una pena que integre el delito de sustracción.

El cuerpo de Nadia apareció desmembrado el 16 de mayo del 2024, tres meses después de su desaparición, dentro de una refrigeradora situada en el patio frontal de la casa donde residía entonces Buzano, en San Pablo de Heredia.

Los recursos de apelación los conocerán los jueces Jorge Steve Fernández Rodríguez, Jorge Luis Morales García y María Gabriela Rodríguez Morales.