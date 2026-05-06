Caso Nadia Peraza: abogado de la familia solicita al Tribunal aumentar pena de cárcel al femicida

El abogado de la familia de Nadia Peraza, Joseph Rivera, solicitó al Tribunal Penal de Heredia aumentar la sentencia de prisión al femicida de la joven, Jeremy Buzano Paisano, condenado a 79 años de cárcel el pasado 20 de marzo.

Rivera presentó un recurso de apelación por adhesión, lo que significa que se sumó a la apelación de sentencia presentada el 22 de abril por el abogado de Buzano, José Francisco Herrera.

Herrera, por su parte, pidió al Tribunal la nulidad absoluta del fallo y la liberación inmediata de su cliente, al estimar que “los hechos nunca se dieron” y la muerte de Nadia no la cometió su defendido.

En contraste, Rivera explicó que, en el análisis de la fijación de la pena, el Tribunal se centró en la gravedad del femicidio y el uso posterior de las cuentas bancarias de Nadia por parte de Buzano; sin embargo, omitió valorar la sustracción patrimonial de los bienes de la joven, entre ellos su teléfono Samsung y la tarjeta de crédito.

Familiares de Nadia llegaron a la lectura de la sentencia exigiendo justicia, el pasado 20 de marzo. (Natalia Vargas/La Nación)

De acuerdo con testigos e incluso peritos, Buzano tenía en su posesión estos objetos incluso meses después de la muerte de Nadia.

El abogado afirmó que los juzgadores pasaron por alto el hecho de que Buzano Paisano no solo acabó con la vida de Nadia, sino que la despojó de sus pertenencias para continuar con su vida cotidiana y realizar pagos en distintos comercios.

El Ministerio Público acusó al ahora condenado por 21 delitos: uno por femicidio, otro por sustracción patrimonial, 11 por estafa informática y ocho por suplantación de identidad.

El Tribunal concluyó que Buzano Paisano fue el único responsable de asesinar a Nadia y desmembrar su cuerpo. (Natalia Vargas/La Nación)

El Tribunal, tras un mes de juicio, sentenció a Buzano a 79 años de prisión, pero el desglose de la cifra no contempló la sustracción patrimonial.

De acuerdo con Rivera, si se hubiera valorado este delito, la sanción hubiera sido superior. Es por ello que solicitó que se anule parcialmente el fallo, en cuanto a la fijación de la sanción, y se reenvíe para fijar una pena que integre el delito de sustracción.

Adicionalmente, en el texto remitido al Tribunal, Rivera pidió que se declare sin lugar el recurso de apelación presentado por el abogado de Buzano Paisano.

“La defensa alega una supuesta falta de certeza, no obstante, la prueba es abrumadora: el hallazgo de restos biológicos en el sitio de residencia del imputado, la posesión de las tarjetas de la víctima y la evidencia de que él fue la última persona con vida que estuvo con ella”, alegó Rivera, quien también solicitó una audiencia oral ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal.

El cuerpo de Nadia apareció desmembrado el 16 de mayo del 2024, tres meses después de su desaparición, dentro de una refrigeradora situada en el patio frontal de la casa donde residía entonces Buzano, en San Pablo de Heredia.