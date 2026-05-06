Sucesos

Caso Nadia Peraza: abogado de la familia solicita al Tribunal aumentar pena de cárcel al femicida

Tras la condena de 79 años de cárcel al responsable de cometer el femicidio, el caso se reavivó porque la defensa presentó un recurso de apelación

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Por Natalia Vargas
Juicio de Nadia Peraza - Etapa de conclusiones en Tribunales de Heredia
El abogado Joseph Rivera defendió a la familia de Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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