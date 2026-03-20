Sucesos

Asesino de Nadia Peraza recibe la pena máxima por desmembrar a su pareja en Heredia

Sentencia se dictó este viernes en el Tribunal Penal de Heredia

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Por Natalia Vargas
02-03-2026. Juicio de Nadia Peraza - Tribunales de Heredia
02-03-2026. Juicio de Nadia Peraza - Tribunales de Heredia (Natalia Vargas/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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