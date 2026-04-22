Sucesos

Abogado del femicida de Nadia Peraza apela sentencia de prisión: ‘No ha cometido delito alguno’

Jeremy Buzano Paisano fue condenado a 79 años de cárcel por el femicidio de Nadia Peraza

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Por Natalia Vargas
Francisco Herrera, abogado defensor de Jeremy Buzano, fue el último en rendir conclusiones durante el femicidio de Nadia Peraza.
Francisco Herrera, abogado defensor de Jeremy Buzano, fue el último en rendir conclusiones durante el femicidio de Nadia Peraza. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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