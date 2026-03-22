Sucesos

Condena por femicidio de Nadia Peraza es de las más altas en los últimos años por violencia de género, dice fiscala adjunta de Heredia

El femicida, Jeremy Buzano Paisano, purgará la pena máxima en prisión

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Por Natalia Vargas
Jeremy Buzano Paisano es el asesino de Nadia Peraza, concluyó el Tribunal.
Jeremy Buzano Paisano es el asesino de Nadia Peraza, concluyó el Tribunal. (Natalia Vargas/La Nación)







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femicidio de Nadia PerazafemicidioTribunal Penal de Heredia
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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