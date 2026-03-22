Condena por femicidio de Nadia Peraza es de las más altas en los últimos años por violencia de género, dice fiscala adjunta de Heredia

El femicida de Nadia Peraza, Jeremy Buzano Paisano, fue condenado a 79 años de prisión la tarde del viernes en los Tribunales de Heredia. La pena será ajustada al máximo de 50 años que permite la ley en Costa Rica; en ese escenario, de cumplir la totalidad de la condena, saldría de la cárcel a los 77 años.

La fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, afirmó que el fallo fue muy importante, pues es una de las sanciones más altas que se ha dictado en los últimos años en Costa Rica por casos de violencia de género.

“Reafirma el compromiso del Ministerio Público, del Poder Judicial, en la persecución de los delitos de femicidio, para que todas las víctimas tengan acceso a la justicia. Hoy, la muerte de Nadia no quedó impune”, dijo.

La condena en el caso de Nadia fue particularmente alta porque el Ministerio Público acusó 21 delitos a Buzano. El Tribunal Penal explicó que la sentencia se desglosa en la pena máxima por femicidio, que es de 35 años, así como 11 estafas informáticas bajo la modalidad de delito continuado, que suman 10 años por cada una; sin embargo, bajo las reglas de penalidad del delito continuado, se fija una pena de 20 años.

Además, se le atribuyen ocho delitos de suplantación de identidad en concurso material, que suman 24 años más de prisión.

Nadia desapareció el 20 de febrero del 2024 y su cuerpo se halló hasta el 16 de mayo de ese año, desmembrado dentro de una refrigeradora en el patio frontal de una vivienda en San Pablo de Heredia, a metros del cuarto en el que vivía entonces el asesino. Este hombre, concluyó el tribunal, no solo mató a Nadia, sino que también utilizó su tarjeta bancaria para realizar compras después de asesinarla y suplantó su identidad para hacer creer a sus allegados que estaba con vida.

Nadia fue víctima de violencia doméstica por parte de este sujeto durante al menos cuatro años de relación.

Esta condena fue atípica, pues en casos de femicidio es común que las sanciones se fijen en los 35 años si se comprueba este delito, como ocurrió con los asesinos de María Tacsan, Eva Morera, María Luisa Cedeño y Allison Bonilla, que fueron muy mediáticos. Las penas pueden ser incluso menores, como en el caso de Guido Mena, de 46 años, quien mató a su pareja, una joven de 16 años, en Playón Sur de Parrita, Puntarenas, y fue condenado a 25 años de cárcel; o en el caso del femicida de Emilce Soto, quien recibió una pena de 19 años.

Entre las condenas más altas en casos de femicidio en los últimos años, además de la sanción a Buzano Paisano, destaca una en julio del 2025 contra Fabio Ríos Garro, quien recibió una pena de 76 años de cárcel.

En ese caso, la condena fue elevada porque el hombre asesinó a su pareja, Fernanda Melissa Sánchez Aguilar, y también a su hija, Raisha Ríos Sánchez, en medio de un ciclo sostenido de violencia doméstica. A este sujeto, además de los dos delitos de femicidio, se le impusieron penas de un año por denuncia calumniosa y cinco años por incendio intencional.