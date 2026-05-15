Sucesos

Familiares y allegados a Gerson Rosales le darán el último adiós en Talamanca

El oficial Gerson Rosales será despedido en Talamanca. El OIJ atribuye el ataque en Batán a una represalia de la banda de alias Tan por recientes operativos policiales

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón.
Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gerson RosalesDespedidaTalamanca
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.