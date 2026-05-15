Sucesos

Vea cómo capturaron al tercer sospechoso por homicidio del oficial de Fuerza Pública Gerson Rosales

Ataque armado ocurrió en Batán, en Matina de Limón

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Por Sebastián Sánchez
Cuarto sospechoso detenido por muerte de oficial de Fuerza Pública.
Tercer sospechoso detenido por muerte de oficial de Fuerza Pública. (MSP/Captura)







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Fuerza PúblicaGerson RosalesMinisterio de Seguridad
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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