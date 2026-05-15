Vea cómo capturaron al tercer sospechoso por homicidio del oficial de Fuerza Pública Gerson Rosales

El Ministerio de Seguridad confirmó la detención la tarde de este jueves de un tercer sospechoso por el homicidio de Gerson Rosales Cascante, uno de los oficiales de Fuerza Pública atacados a balazos un día antes en Batán, Matina de Limón.

El detenido es un individuo de apellidos Mora González. Este miércoles habían sido capturados otros dos presuntos responsables del crimen, de apellidos Menocal Vílchez y Vilchez Rocha.

Tercer sospechoso detenido por homicidio de oficial de Fuerza Pública

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó que el día de ayer se detuvo a otra persona. Sin embargo, fue descartada.

“En total, con prueba, tres. Uno fue descartado desde ayer”, explicó Soto.

El oficial de 28 años había sido trasladado por los cuerpos de emergencia vía aérea desde Limón hasta el Hospital Calderón Guardia, en San José. Sin embargo, luego de su ingreso a ese centro médico se confirmó su deceso.

Rosales ingresó a laborar el 16 de octubre de 2017 y se desempeñaba como agente conductor.

Durante su carrera policial trabajó en la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Limón, específicamente en las delegaciones de Talamanca y Batán. Estaba casado y era padre de un niño de cuatro años, según consta en el Registro Civil.

El ataque

Según se observa en un video, una motocicleta de la Fuerza Pública se encontraba estacionada en una esquina con dos oficiales a bordo, cuando dos sujetos que también viajaban en moto abrieron fuego contra los uniformados y luego huyeron del sitio.

El análisis de cámaras de seguridad en Batán permitió a los agentes judiciales determinar la participación de dos motocicletas con un total de cuatro personas en el homicidio de Gerson Rosales. Uno de los vehículo es de color negro y otro de color azul.

En las grabaciones se observa que, tras los disparos, los sujetos huyeron hacia el barrio Davao, situado unos tres kilómetros al norte del centro de Batán.

Los oficiales recibieron información sobre individuos que se escondían en esa zona y, una vez intervenida una de las viviendas, la actitud sospechosa de las personas que estaban en esa casa llevó a los agentes a encontrar un arma de fuego que coincide con el calibre 9 mm que se utilizó en el homicidio.

Además, tenía varias balas y, tras analizar tanto los proyectiles como los casquillos, los investigadores determinaron que coinciden en marca y características con los que se encontraron en el sitio del suceso.

A las 12:30 a. m., el OIJ ejecutó un allanamiento en una vivienda en esa misma zona y allí se hallaron cuatro cascos de moto, las propias motocicletas, ropa y un par de zapatos. Todos los elementos coinciden 100% con los utilizados en el atentado contra la Policía, confirmó Michael Soto, director a. i.de la Policía Judicial