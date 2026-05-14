Laura Fernández da pésame a familia de oficial fallecido en Batán: ‘Hoy siento en mi propia piel este dolor’

La presidenta Laura Fernández visitó este jueves las instalaciones de Medicatura Forense para brindar el pésame a la familia del oficial Gerson Rosales Cascante.

La presidenta, Laura Fernández, visitó este jueves las instalaciones de Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores, Heredia, para expresar sus condolencias a la familia del oficial Gerson Rosales Cascante, fallecido durante un operativo en Batán de Matina.

La mandataria llegó a las 12:37 p. m. acompañada del ministro de Comunicación, Arnold Zamora. A su llegada, saludó a oficiales del OIJ y a la guardia de honor de la Fuerza Pública que se encontraban a las afueras de la Morgue Judicial.

“No hay palabras para esto. Hoy hay una viuda, un huérfano y una madre que llora a un policía caído por un desgraciado que había sido detenido 29 veces por la Policía: el asesino de uno de nuestros oficiales, un héroe. Y hoy yo siento en mi propia piel este dolor”, dijo.

La mandataria aseguró que hará “lo que haya que hacer” para evitar que en Costa Rica vuelva a morir un oficial de policía en el cumplimiento de su deber y que otras familias tengan que enfrentar el dolor de perder a un ser querido.

Rosales murió el miércoles por la noche, horas después de recibir varios disparos durante el operativo. El oficial tenía casi nueve años de servicio dentro de la institución.

El agente, de 28 años, fue trasladado vía aérea por cuerpos de emergencia desde Limón hasta el Hospital Calderón Guardia, en San José. Sin embargo, tras su ingreso al centro médico, se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades confirmaron la detención de dos sospechosos por el crimen, de apellidos Menocal y Vilchez. Estos últimos serían presuntos integrantes de una estructura criminal que opera en Batán.

El ataque

Según se observa en un video, una motocicleta de la Fuerza Pública se encontraba estacionada en una esquina con dos oficiales a bordo, cuando dos sujetos que también viajaban en motocicleta abrieron fuego contra los uniformados y luego huyeron del sitio.

El análisis de cámaras de seguridad en Batán permitió a los agentes judiciales determinar la participación de dos motocicletas con un total de cuatro personas en el homicidio de Gerson Rosales. Uno de los vehículo es de color negro y otro de color azul.

En las grabaciones se observa que, tras los disparos, los sujetos huyeron hacia el barrio Davao, situado aproximadamente tres kilómetros al norte del centro de Batán.

Los oficiales recibieron información que señalaba que los sospechosos se escondían en esa zona y, una vez intervenida una de las viviendas, la actitud sospechosa de las personas que estaban en esa casa llevó a los agentes a encontrar un arma de fuego que coincide con el calibre 9 mm que se utilizó en el homicidio.

Además, tenía varias balas y, tras analizar tanto los proyectiles como los casquillos, los investigadores determinaron que coinciden en marca y características con los que se encontraron en el sitio del suceso.

A las 12:30 a. m., el OIJ ejecutó un allanamiento en una vivienda en esa misma zona y allí se hallaron cuatro cascos de moto, las propias motocicletas, ropa y un par de zapatos. Todos los elementos coinciden 100% con los utilizados en el atentado contra la Policía, confirmó Michael Soto, director a. i.de la Policía Judicial