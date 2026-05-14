Política

Laura Fernández da pésame a familia de oficial fallecido en Batán: ‘Hoy siento en mi propia piel este dolor’

Mandataria aseguró que hará “lo que haya que hacer” para evitar que en Costa Rica vuelva a morir un oficial de policía en el cumplimiento de su deber

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Por Cristian Mora
Laura Fernández
La presidenta Laura Fernández visitó este jueves las instalaciones de Medicatura Forense para brindar el pésame a la familia del oficial Gerson Rosales Cascante. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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