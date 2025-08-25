Estas son las causas pendientes de Celso Gamboa en Costa Rica

Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero

El exmagistrado Celso Gamboa quedó absuelto por tráfico de influencias el 13 de agosto, pero mientras espera su posible extradición a Estados Unidos, aún le quedan tres causas pendientes en el país.

Dos de esas causas ya están listas para ir a juicio, el más próximo a celebrarse este 25 de setiembre por presunta falsedad ideológica, en el Tribunal Penal de Cartago.

Este debate, del expediente 19-000218-0622-TP, originalmente se iba a realizar el 6 de marzo del 2026, pero el Poder Judicial confirmó que la fecha fue adelantada.

En ese expediente se investiga a Gamboa y al exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, quien le habría ayudado al exmagistrado a justificar una ausencia a una audiencia judicial en Cartago, supuestamente firmando una carta que indicaba que hubo una reunión que le permitió a Gamboa no presentarse a la Corte.

Otro juicio pendiente es el del expediente 17-000015-033-PE, por presunto cohecho propio, el cual está programado del 5 al 30 de enero del 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea. Según la Fiscalía, Gamboa recibido como dádiva un viaje a Panamá cuando era magistrado de Sala Tercera.

Al parecer, los gastos de tiquete aéreo y hospedaje habrían sido cubiertos por el grupo económico de su amigo y empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas. El viaje se realizó del 9 al 10 de octubre del 2016.

Tras recibir este supuesto beneficio, Gamboa habría omitido inhibirse de resolver la solicitud de desestimación de la causa 15-000022-0033-PE, en la que se señaló a los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth, además de los imputados Wálter Céspedes Salazar y Bolaños, por un presunto delito de tráfico de influencias en favor de este último.

Asimismo, la causa 18-000075-033-PE, por tráfico de influencias tiene el señalamiento de la audiencia preliminar para el 16 de setiembre, también en Goicoechea, donde se decidirá si se eleva o no a juicio. En este caso, Gamboa habría llamado a diputados para influir en la decisión de su destitución como magistrado, en el 2018.

Finalmente, el extraditable fue destituido por la Asamblea Legislativa el 10 de abril del 2018, con 39 votos a favor de la destitución y dos en contra.

¿Cómo afectan estos casos la posible extradición?

Gamboa enfrenta un proceso en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, delito que, según la acusación presentada el 9 de julio en el Tribunal del Distrito Este de Texas, tiene una pena que va desde diez años de cárcel hasta cadena perpetua.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Gamboa el 23 de junio en Escazú, a solicitud de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Ese mismo día también fue arrestado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quien, según la justicia estadounidense, habría colaborado en las operaciones ilícitas y también podría ser extraditado.

Desde entonces, ambos están detenidos en Máxima Seguridad de La Reforma, mientras el Tribunal Penal de San José resuelve la solicitud de extradición.

El Tratado de Extradición con Estados Unidos establece dos mecanismos de extradición: diferida y temporal.

En la diferida, si la persona enfrenta un juicio o cumple una condena, Costa Rica “puede diferir la entrega del reclamado hasta la conclusión del trámite contra esa persona, o hasta la plena ejecución de la sentencia condenatoria que se le pueda imponer o que se le haya impuesto”.

La conclusión del trámite significa que la sentencia está en firme, una vez superados los procesos de apelación.

En el caso de la entrega temporal, Costa Rica podría entregar a Gamboa temporalmente a Estados Unidos para que sea procesado en ese país. Allá estaría detenido y sería devuelto después de que concluya el proceso en su contra, en este caso en Texas, para que vuelva al país a cumplir sus procesos.