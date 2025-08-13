Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith son absueltos por presunto tráfico de influencias

El exalcalde de San José, Johnny Araya, sostuvo que no existió ninguna presión indebida para retirar su nombre de un expediente en el sistema informático del Ministerio Público.

El Tribunal Penal de Goicoechea absolvió al exmagistrado Celso Gamboa, la exfiscal subrogante Berenice Smith y el exalcalde de San José, Johnny Araya, la tarde de este miércoles, en el juicio por supuesto tráfico de influencias.

Los jueces también rechazaron las pretensiones civiles de la Procuraduría General de la República (PGR), que reclamó el pago de ¢15 millones cada uno a Gamboa y Smith, y de ¢12 millones a Araya.

Absolutoria de Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith

De esta forma, el Tribunal acogió la solicitud de absolutoria del fiscal Carlos Rodríguez Ovares, quien concluyó que la propia acusación no define con precisión cuál fue la influencia que habría ejercido Gamboa, el entonces subjefe del Ministerio Público, sobre la fiscala Natalia Rojas, para que ella ordenara borrar, a principios del 2016, el nombre del exalcalde josefino del sistema informático del Ministerio Público, donde figuraba entre los imputados por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.

El documento en el que Araya figuraba sin causas fue entregado a la entonces periodista de La Nación, Mercedes Agüero, quien realizaba un reportaje sobre los procesos judiciales que afrontaban los aspirantes a alcaldes de las elecciones del 2016.

El Tribunal argumentó que la acusación es confusa, inacabada u omisa, por presentar vicios y contradicciones, y la misma tampoco explicó cuál ventaja indebida obtuvo el exalcalde de San José, ni describió en qué consistió la supuesta influencia.

Estableció también que la Fiscalía no específico en qué momento o lugar, o con qué fin, se habría producido un pacto entre la entonces fiscala subrogante, Smith, y Gamboa. Tampoco se explicó que Smith y Araya actuaran en conjunto con el exmagistrado.

“No se puede sustentar una eventual condenatoria, no es la cuestión probatoria, sino la deficiente elaboración de la pieza fiscal”, afirmó el juez Franz Paniagua, quien señaló contradicciones e inconsistencias de la fiscala Rojas durante su testimonio ante el Tribunal.

La fiscala aseguró haber sentido presión por parte de Gamboa para borrar el nombre de Araya del sistema informático del Ministerio Público. No obstante, según el mismo fiscal Rodríguez, Rojas no manifestó en forma adecuada en qué consistió dicha presión.

“La hipótesis que yo tengo me exige hacer una relación de hechos clara, precisa y circunstancial. La precisión de la acusación es una garantía, pero no la tengo, porque no está en la acusación”, aseguró el fiscal el 6 de agosto durante sus conclusiones.

El 21 de agosto se conocerá la sentencia integral, en la que se detallará si se absolvió por duda o por certeza.