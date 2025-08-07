Procuraduría pide a tribunal condenar a Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya por daño social

La Procuraduría General de la República solicitó este jueves que el exmagistrado Celso Gamboa, la exfiscal subrogante Berenice Smith y el exalcalde Johnny Araya sean condenados por daño social en el juicio que enfrentan por tráfico de influencias en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.

El procurador Federico Quesada Soto sostuvo que los acusados, con sus acciones, “afectaron intereses colectivos, que afectaron intereses difusos por los hechos punibles que sí están acreditados”. Por esa razón, pidió que se condene a los demandados civiles Gamboa Sánchez y Smith Bonilla al pago de ¢15 millones cada uno, y Araya Monge al pago de ¢12 millones, “más los intereses legales moratorios de las costas por la interposición de la acción civil y los gastos del peritaje ya explicado para esta petitoria”.

El representante de los intereses del Estado se apartó así del criterio de la Fiscalía, que este miércoles, en sus conclusiones, solicitó la absolutoria para todos los señalados.

Durante la mañana de este jueves el procurador Federico Quesada desarrolló las conclusiones en el juicio por tráfico de influencias contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith. (Christian Montero/Foto: La Nación)

El fiscal Carlos Rodríguez Ovares, concluyó que el principal motivo para la absolutoria radica en que la propia acusación no define con precisión cuál fue la influencia que habrían ejercido otros acusados (Gamboa o Smith) sobre la fiscala Natalia Rojas, para que ella ordenara borrar, a principios del 2016, el nombre del exalcalde josefino del sistema informático del Ministerio Público, donde figuraba entre los imputados por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.

El documento en el que Araya figuraba sin causas fue entregado a la entonces periodista de La Nación, Mercedes Agüero, quien realizaba un reportaje sobre los procesos judiciales que afrontaban los aspirantes a alcaldes.

Rodríguez explicó que, en su declaración ante el tribunal, Rojas no manifestó en forma adecuada en qué consistió dicha presión y la acusación tampoco lo detalla.

Durante casi dos horas el representante de los intereses del Estado analizó las pruebas y testimonios evacuados durante el contradictorio, en particular las declaraciones de la fiscal Natalia Rojas a quien dio total credibilidad.

Rojas -actualmente destacada en el fiscalía de Pavas- declaró esta semana y dijo que se sintió presionada cuando Gamboa y Smith la citaron a una reunión durante la primera semana de enero del 2016, para solicitarle que eliminara del sistema de gestión de los despachos judiciales el nombre de Araya, quien figuraba en una causa en el Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Para lo que resta de la audiencia de la mañana la defensa de los tres acusados iniciará con el desarrollo de las conclusiones.