Procuraduría pide a tribunal condenar a Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya por daño social

Estado reclama montos de ¢15 millones para Gamboa y Smith y ¢12 para Araya

Por Christian Montero

La Procuraduría General de la República solicitó este jueves que el exmagistrado Celso Gamboa, la exfiscal subrogante Berenice Smith y el exalcalde Johnny Araya sean condenados por daño social en el juicio que enfrentan por tráfico de influencias en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.








