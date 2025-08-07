¿Por qué la Fiscalía pidió la absolutoria de Celso Gamboa y Johnny Araya? Estos fueron los alegatos

Carlos Rodríguez, fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, expuso sus alegatos para solicitar la absolutoria del exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith en el juicio por presunto tráfico de influencias.

El propio Ministerio Público los acusó de propiciar que el nombre de Araya fuese eliminado del sistema informático, en donde figuraba en una causa judicial, antes de las elecciones municipales del 2016.

El fiscal Carlos Rodríguez descartó que existiera alguna ventaja indebida en favor de Araya o que se ejerciera presión sobre la fiscal Natalia Rojas, quien declaró que Celso Gamboa y Berenice Smith le ordenaron suprimir el nombre de Johnny Araya en el sistema de gestión interna.

“Aquí tenemos que empezar a cuestionarnos sobre la imputación..., ¿qué fue lo que dijo la testigo Natalia Rojas? Que fue una orden y fue una orden con presión. Nos dice que influyeron en la fiscal porque le ordenaron responder y firmar el oficio y podemos revisar del primero al último de los puntos, pero no concreta cómo fue que esa orden iba emparejada a una presión; simplemente se dice ‘se ordenó’”, esgrimió el fiscal.

El otro argumento del funcionario versó sobre la supuesta ventaja indebida que habría recibido Jhonny Araya al solicitar un documento en el que se aclarara su condición en un expediente que se tramitaba en la Fiscalía de Probidad desde el 2012.

El fiscal Carlos Rodríguez durante la etapa de conclusiones. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La orden de un jerarca por sí misma no determina la intromisión en la voluntad de un subordinado, porque, si revisan la Ley General de la Administración Pública, el artículo 102 nos habla de la jerarquía. Dice que el superior jerárquico tendrá las siguientes facultades: dar órdenes y particulares instrucciones. Entonces, si simplemente me quedo con que influyó el jerarca por el hecho de ser jerarca y le da una orden al subordinado, ¿de qué manera está influyendo?” razonó el representante del Ministerio Público.

El funcionario reiteró que el hecho de que Celso Gamboa -para la época de los hechos subjefe del Ministerio Púbico- pidiera una respuesta inmediata a la fiscal Natalia Rojas, sobre la solicitud hecha por Araya, tampoco suponía una ventaja indebida para el político, ya que la respuesta fue enviada dos días después de la petición del exalcalde.

“Había un compromiso de Jhonny Araya de responderle a la periodista (Mercedes Agüero, entonces reportera de La Nación), había un reportaje que estaba próximo a las elecciones municipales y por otra parte y así lo dijo la testigo Tatiana Vargas, ella escuchó donde Celso instruyó a Justo Pastor López a que llamara a Jhonny Araya y le dijera que presentara una nota en ese sentido. Entonces, ¿había un interés, había una justificación para que don Celso se presentara a la Fiscalía de Probidad? En esas circunstancias, pareciera que sí”, dijo el fiscal.

El funcionario también precisó que la condición de Araya en el expediente del 2012 era de imputado.