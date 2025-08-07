Sucesos

¿Por qué la Fiscalía pidió la absolutoria de Celso Gamboa y Johnny Araya? Estos fueron los alegatos

Fiscal alegó que, en caso de presunto tráfico de influencias, no hubo ni ventaja indebida ni presiones

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

Carlos Rodríguez, fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, expuso sus alegatos para solicitar la absolutoria del exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith en el juicio por presunto tráfico de influencias.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
tráfico de influenciasJhonny ArayaCelso GamboaBerenice Smith
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.