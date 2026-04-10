Sucesos

Dueño de panaderías es el sospechoso de asesinar a Junieysis Merlo, madre de gemelas

El hombre, 28 años mayor que la víctima, fue arrestado la tarde del miércoles, poco antes de que las autoridades encontraran una fosa con los restos de la mujer

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Por Natalia Vargas
Ramírez Calvo fue detenido por el presunto delito de femicidio.
Ramírez Calvo fue detenido por el presunto delito de femicidio. (OIJ/Cortesía)







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Junieysis MerlofemicidioNicaraguaSanta Ana
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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