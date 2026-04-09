OIJ captura a pareja de Junieysis Merlo tras hallazgo del cuerpo en fosa de condominio en Santa Ana

Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, una tiktoker nicaragüense radicada en Costa Rica, está desaparecida desde el 31 de marzo del 2026. Foto: OIJ

Un hombre de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años y pareja de Junieysis Adely Merlo Espinoza, fue capturado luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró el cuerpo de la joven en una fosa de dos metros de profundidad en un lujoso condominio en Santa Ana.

Ramírez, padre de las dos hijas de la víctima, fue detenido en Cartago la madrugada de este jueves 9 de abril.

“Luego de nuestra investigación inicial, nos informó que iba a estar en Cartago, donde hay unos familiares de él, debido a que no se sentía seguro en la zona. Es así como se desplaza él con sus dos hijas, dos menores de edad, que una labor bastante eficiente del PANI ya fueron puestas en custodia de ellos y ya con la localización del cuerpo y en horas de la madrugada se procedió a la detención del mismo”, explicó Michael Soto, director a.i. del OIJ.

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El Ministerio Público confirmó que en las próximas horas tomará la declaración indagatoria al sospechoso de femicidio.

“Una vez finalizada esa diligencia, el despacho valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares de la causa 26-001712-0057-PE”, indicó la Fiscalía, quien agregó que la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) y la Fiscalía Adjunta de Género dirigieron el allanamiento realizado en la propiedad donde vivía Ramírez y la víctima.

Según reveló el OIJ, el hombre habría utilizado un hueco excavado en el terreno para ocultar el cuerpo de la joven.

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De forma preliminar, las autoridades indicaron que, al momento del hallazgo, no se observaron lesiones visibles en la víctima, por lo que se desconoce la causa de su muerte.

Junieysis, oriunda de San Juan de Río Coco, era una tiktoker con más de 13.000 seguidores en esa red social, donde compartía videos sobre algunos momentos de su vida. Sus hijas, dos gemelas de cuatro años permanecen bajo la custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

La joven perdió contacto con su familia a inicios de Semana Santa. El padre de la joven, Maximiliano Merlo, explicó a La Nación que, tras la desaparición, las niñas habían quedado bajo el cuido de Ramírez, quien sería la última persona que tuvo contacto con ella.