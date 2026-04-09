Crímenes

OIJ captura a pareja de Junieysis Merlo tras hallazgo del cuerpo en fosa de condominio en Santa Ana

El sospechoso fue detenido tras el hallazgo del cuerpo en una fosa; autoridades indicaron que el sospechoso había informado que estaría en Cartago, en casa de un familiar.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, una tiktoker nicaragüense radicada en Costa Rica, está desaparecida desde el 31 de marzo del 2026. Foto: OIJ
Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, una tiktoker nicaragüense radicada en Costa Rica, está desaparecida desde el 31 de marzo del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Junieysis MerloFemicidioOIJ
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.