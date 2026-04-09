Caso Junieysis Merlo: OIJ investiga posible femicidio tras revelar que sospechoso contrató maquinaria antes del crimen

El principal sospechoso por la muerte de Junieysis Adely Merlo Espinoza, una madre nicaragüense de 29 años reportada como desaparecida, contrató maquinaria días antes del crimen para realizar trabajos en un lote.

Según reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre, detenido esta madrugada, habría utilizado un hueco excavado en el terreno para ocultar el cuerpo de la joven.

Natalia Vargas Sobre El Caso Junieysis Merlo

De forma preliminar, las autoridades indicaron que, al momento del hallazgo, no se observaron lesiones visibles en la víctima, por lo que se desconoce la causa de su muerte.

“Este sujeto había contratado una maquinaria para hacer unas terrazas en unos lotes y le pidió a la persona, que no está involucrada con los hechos, que le hiciera un hueco a la orilla de una calle para sostener el caudal de agua. Este mismo orificio lo utiliza para estas circunstancias, según nuestra hipótesis”, reveló el director a.i. del OIJ, Michael Soto.

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Movimientos de tierra alertaron a las autoridades

De acuerdo con Soto, la investigación inició tras la denuncia recibida el 2 de abril por la desaparición de la víctima, quien fue vista por última vez el 31 de marzo en Santa Ana.

Las diligencias permitieron ubicar un condominio de lujo en dicha localidad, donde la joven residía con su pareja sentimental y sus dos hijas gemelas de cuatro años.

En ese sitio, los agentes detectaron movimientos de tierra realizados el mismo día de la desaparición, lo que permitió localizar un punto específico donde se excavó una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad.

Posteriormente, el allanamiento se realizó la noche de este miércoles 8 de abril y, cerca de las 2:00 a. m. de este jueves, los agentes localizaron el cuerpo en un punto situado entre 400 y 500 metros de la vivienda, dentro del mismo complejo residencial.

“Encontramos en una fosa el cuerpo de una femenina que coincide con las vestimentas de la última vez que fue vista”, indicó el jerarca del OIJ, quien indicó que el cuerpo será remitido a la Morgue Judicial para confirmar la identidad de la joven.

“Visiblemente no se le observó ninguna lesión, y vamos a esperar a ver qué nos dice Patología Forense”, añadió Soto.

Junieysis Adely Merlo Espinoza, la tiktoker desaparecida en Costa Rica. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Crimen se maneja como posible femicidio

El principal sospechoso, un hombre de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años y pareja de la víctima, fue detenido en Cartago.

“Luego de nuestra investigación inicial, nos informó que iba a estar en el sector de Cartago, donde hay unos familiares de él, debido a que no se sentía seguro en la zona. Es así como se desplaza él con sus dos hijas, dos menores de edad, que una labor bastante eficiente del PANI ya fueron puestas en custodia de ellos y ya con la localización del cuerpo y en horas de la madrugada se procedió a la detención del mismo”, explicó el jefe policial.

El caso se mantiene en fase preliminar mientras el Ministerio Público y el OIJ analizan pruebas técnico-científicas para esclarecer el móvil, que de momento se investiga como un posible femicidio ligado a un conflicto familiar.

Menores bajo custodia del PANI

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó este miércoles que intervino en favor de las gemelas de cuatro años, hijas de la víctima.

Las niñas fueron llevadas a valoración médica y se dictó una medida de protección de abrigo temporal mientras se valoran recursos familiares.

Junieysis, oriunda de San Juan de Río Coco, era una tiktoker con más de 13.000 seguidores en esa plataforma, donde compartía videos sobre algunos momentos de su vida.

La joven perdió contacto con su familia a inicios de Semana Santa. El padre de la joven, Maximiliano Merlo, explicó a La Nación que, tras la desaparición, las niñas habían quedado bajo el cuido de Ramírez, quien sería la última persona que tuvo contacto con ella.