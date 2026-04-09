Sucesos

Hallan sin vida a madre nicaragüense en fosa en Santa Ana; pareja figura como sospechoso

Junieysis Adely Merlo Espinoza fue vista por última vez el 31 de marzo en Santa Ana

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Por Yucsiany Salazar
Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana.
Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana. (Junieysis Merlo/Facebook)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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