Hallan sin vida a madre nicaragüense en fosa en Santa Ana; pareja figura como sospechoso

Junieysis Adely Merlo Espinoza, una joven nicaragüense de 29 años, fue encontrada sin vida la madrugada de este jueves 9 de abril en Santa Ana.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo se dio cerca de las 2:00 a. m., cuando las autoridades ubicaron el cuerpo dentro de una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad. La extracción se realizó varias horas después, alrededor de las 4:30 a. m.

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“Encontramos en una fosa el cuerpo de una femenina que coincide con las vestimentas de la última vez que fue vista”, indicó Michael Soto, director a. i. del OIJ, quien indicó que el cuerpo será remitido a la Morgue Judicial para confirmar la identidad de la joven.

Además, la Policía Judicial confirmó que el principal sospechoso es la pareja de la víctima, un hombre de 57 años de apellido Ramírez, quien fue detenido en Cartago.

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Merlo, madre de gemelas, había sido vista por última vez el pasado 31 de marzo en el condominio Los Pericos, ubicado en Salitral de Santa Ana, San José.

El padre de la joven, Maximiliano Merlo, explicó a La Nación que, tras la desaparición, las niñas quedaron bajo el cuido de la expareja de la joven. De acuerdo con Maximiliano, Ramírez fue la última persona que tuvo contacto con su hija.