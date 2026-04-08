Gemelas de nicaragüense desaparecida quedaron bajo responsabilidad del PANI

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que intervino en favor de las gemelas de cuatro años, hijas de la nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, quien permanece desaparecida desde hace una semana en Costa Rica.

El departamento de prensa de la institución confirmó que las niñas fueron llevadas a valoración médica y se dictó la medida de protección de abrigo temporal, mientras se valoran recursos familiares.

Esto quiere decir que las menores quedaron bajo la responsabilidad del Patronato hasta que se determine un sitio óptimo para ellas.

Junieysis, oriunda San Juan de Río Coco, de 29 años, perdió contacto con su familia a inicios de Semana Santa. El padre de la joven, Maximiliano Merlo, explicó a este medio que, tras la desaparición, las niñas quedaron bajo el cuido de la expareja de la joven y padre de las menores, un sujeto de apellido Calvo.

Junieysis es madre de las gemelas de cuatro años. (Junieysis Merlo/Facebook)

De acuerdo con Maximiliano, Calvo fue la última persona que tuvo contacto con su hija.

El Lunes Santo fue la última vez que este padre habló Junieysis, según relató. En esa conversación, recuerda que su hija le dijo que no saldría a pasear porque en Costa Rica hacía mucho calor y a las niñas les hacía daño el sol.

En esa misma comunicación, Maximiliano narra que Juni, como cariñosamente la llama, le pidió que le hiciera una videollamada más tarde para despedirse de una de sus hermanas, quien viajaría al extranjero, pero cuando intentó marcar, no respondió más el teléfono.

El padre de Juni contactó a Calvo el 1.° de abril y relata que el hombre le explicó que ella estaba en la playa con unas amigas. Además, le indicó que la dejó en un supermercado, donde una amiga la recogería para viajar al mar.

La joven madre dejó su teléfono celular y Calvo, en apariencia, le justificó a Maximiliano que no lo llevó a ese paseo porque “era un teléfono caro y él le dijo que llevara un teléfono más barato”.

El padre de esta joven indicó que Calvo no dejaba salir a su hija de la casa y que era, en apariencia, “represivo con ella”. Lo sabe porque, aunque vivían lejos, Junieysis era muy cercana y “todo lo contaba”.

“Una noche, una vez enojado, lo mira desde la verja de la ventana alrededor de la casa y ella llama a la Policía y dice que andaba armado. (Calvo) Tenía una pistola en la mano”, narró el padre uno de los episodios que habría vivido su hija con este hombre.

El Organismo de Investigación Judicial declinó indicar si hay personas sospechosas por la desaparición. La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género explicó que el caso se mantiene en investigación y aún no se reportan personas imputadas.