Nicaragüense, madre de gemelas, lleva seis días desaparecida en Costa Rica

Junieysis Adely Merlo Espinoza, una joven nicaragüense de 29 años, lleva seis días desaparecida en Costa Rica. Esta madre de gemelas fue vista por última vez el 31 de marzo en el Condominio los Pericos, en Salitral de Santa Ana, San José.

Aunque desde entonces no se tiene rastro suyo, su desaparición se reportó oficialmente ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 2 de abril.

El medio nicaragüense La Prensa reportó que la mujer es originaria de San Juan de Río Coco, pero tiene ya varios años viviendo en Costa Rica. Los padres de Junieysis han hablado a medios locales en Nicaragua y aseguran que no es usual que la joven se aleje de sus hijas.

Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana. (Junieysis Merlo/Facebook)

Junieysis se identifica en sus redes sociales como creadora de contenido y es muy activa en la red social TikTok. Allí comparte videos con sus hijas, imágenes de sus paseos y actividades familiares.

Los padres de la joven contaron que desde que desapareció su hija solo han tenido contacto con su pareja y padre de las niñas. El sujeto, en apariencia, les dijo el 31 de marzo que Junieysis se fue a la playa con otros creadores de contenido y regresaría el 1.° de abril, pero no regresó.