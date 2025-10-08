Costa Rica registra aumento de desaparecidos: OIJ prevé más casos sin resolver en 2025

Los datos que brinden los allegados de una persona desaparecida son vitales para agilizar su búsqueda.

Entre enero del 2020 y julio del 2025, 18.012 personas fueron reportadas como desaparecidas. La mayoría fueron localizadas por las autoridades o regresaron voluntariamente a sus hogares, pero 36 individuos no han sido encontrados hasta la fecha.

Se trata de cuatro personas a las que se les perdió la pista en el 2020, tres en el 2021, ocho en el 2022, 10 en el 2023 y 11 el año pasado.

Este año, según Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cifra de desapariciones sin resolver ascenderá aproximadamente a 20 casos, el registro más alto de los últimos cinco años.

Consultado sobre los motivos del aumento, Zúñiga explicó que se han presentado casos de presuntos homicidios que luego no pueden ser contabilizados como tales, ya que el cuerpo de la víctima no aparece, y entonces se clasifican como desapariciones.

Zúñiga ejemplificó el tema con el doble homicidio de una pareja ocurrido en forma reciente en Quepos. En un principio, las autoridades recibieron una alerta de asalto en la residencia de un alemán y una austriaca que terminó con el hallazgo de sus cuerpos enterrados en el patio de la propiedad.

En este caso, las muertes sí fueron contabilizadas como homicidios porque aparecieron los restos. Sin embargo, esto no ocurre en todos los hechos.

“Tenemos un aumento, por lo menos este año, respecto a años anteriores, en los que hay desaparecidos”, aseveró el jefe del OIJ.

LEA MÁS: ‘Salió a una fiesta y nunca volvió’: El caso sin respuestas de un menor desaparecido hace 14 años en Costa Rica

Los 36

Según la Policía Judicial, la principal causa de las desapariciones es la decisión voluntaria de abandonar el núcleo familiar, por conflictos familiares, violencia, abusos o resentimientos.

De las 36 personas que aún permanecen sin localizar, 8 son mujeres y 28 hombres. La mayoría son costarricenses (32), aunque también figuran una canadiense, un mexicano, un suizo y un hondureño.

Limón concentra la mayor cantidad de los casos (20), incluido un menor de 15 años, quien permanece desaparecido desde julio del 2023 y este 2025 cumpliría la mayoría de edad.

A la provincia del Caribe le sigue San José, con 8 personas que permanecen desaparecidas.