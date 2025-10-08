Sucesos

Un duelo que no termina: 36 desapariciones sin resolver en cinco años en Costa Rica; esta es la lista

Los familiares de personas desaparecidas esperan alguna señal que revele el paradero de sus seres queridos

Por Natalia Vargas
Desaparecidos Costa Rica
Aníbal Lozano Cano, Jaclyn Naomi Smith, Giancarlo Mena Brenes y Ronny Coto Quirós continúan desaparecidos. (La Nación/Redes sociales)







