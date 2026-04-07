Sucesos

Padre de joven nicaragüense desaparecida narra presunta violencia doméstica en casa de su hija

La desaparición de una madre de gemelas en Costa Rica mantiene en vilo a su familia en Nicaragua. La mujer perdió contacto el lunes santo y desde entonces se desconoce su paradero

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Por Natalia Vargas
Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana.
Junieysis es oriunda de Nicaragua, pero llevaba 10 años viviendo en Costa Rica. (Junieysis Merlo/Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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