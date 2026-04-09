Sucesos

Junieysis Merlo contó con medidas de protección durante un año contra único sospechoso de su asesinato

La mujer buscó ayuda hace poco más de un año, por presunta violencia doméstica

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Junieysis Merlo fue asesinada y enterrada a aproximadamente 500 metros de la casa donde vivía con el sospechoso y sus hijas.
Junieysis Merlo fue asesinada y enterrada a aproximadamente 500 metros de la casa donde vivía con el sospechoso y sus hijas. (Junieysis Merlo/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Junieysis MerlofemicidioSanta Ana
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.