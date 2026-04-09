Crímenes

Hermano de Junieysis Merlo revela lo que intentó hacer la joven antes de desaparecer: ‘Ella entregó su vida por amor a sus hijas’

Ariel Merlo, hermano de la joven hallada en una fosa en Santa Ana, relata cómo era su comunicación con la víctima y solicita la custodia de sus sobrinas ante el PANI.

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Por Natalia Vargas y Yucsiany Salazar
Junieysis Adely Merlo Espinoza, la tiktoker desaparecida en Costa Rica. Foto: Tomada de redes sociales
Junieysis Adely Merlo Espinoza, la tiktoker desaparecida en Costa Rica. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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