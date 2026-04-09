Hermano de Junieysis Merlo revela lo que intentó hacer la joven antes de desaparecer: ‘Ella entregó su vida por amor a sus hijas’

Ariel Merlo, hermano de Junieysis Merlo, la madre nicaragüense encontrada sin vida dentro de una fosa en un condominio en Santa Ana, reveló detalles sobre la difícil situación que vivía su hermana antes de su desaparición.

Tras viajar a Costa Rica a buscar a su hermana y recibir la lamentable noticia sobre el hallazgo del cuerpo, Ariel relató La Nación que le insistó en repetidas ocasiones para que abandonara a su pareja, un costarricense de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años, que está detenido por este caso.

Capturan a pareja de Junieysis Merlo en Cartago

Ariel, quien trabajó un tiempo en el mismo condominio donde residía la pareja, describió al sospechoso como una persona totalmente agresiva y con “actitudes horribles”.

“Yo le llamaba muchas veces, le dije que se apartara, que nos fuéramos, incluso cuando yo salí de ese lugar donde estaba trabajando con él yo la quise llevar a ella a Nicaragua, nos íbamos a ir, pero por el amor a sus niñas ella no lo hizo y vean lo que pasó. Ella entregó su vida por amor a sus hijas", confesó.

Natalia Vargas Sobre El Caso Junieysis Merlo

A la vez, hizo un llamado urgente a otras mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

“Quiero que todo el mundo, que las mujeres que tienen relaciones similares a esas, que alcen la voz, que no se callen, que alcen la voz a tiempo antes de lamentar una tragedia como la que nosotros estamos viviendo en este país”, agregó.

Pelearán la custodia de sus sobrinas

La familia confirmó que iniciará las gestiones para obtener la custodia de las dos hijas de la víctima, gemelas de cuatro años que actualmente se encuentran bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

“Nosotros queremos que se haga justicia y que podamos tener la custodia completa de las niñas porque no pueden quedar en manos de nadie más, solamente de nosotros, porque somos la familia y somos quienes debemos cuidar totalmente de ellas”, agregó.

Esta es la entrada del condominio donde residía Junieysis Merlo junto a Ramírez Calvo y sus dos hijas. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)

A la vez, hizo un llamado a las autoridades costarricenses para que el caso no quede impune.

“Nosotros queremos que se haga justicia, que en la nación de Costa Rica la presidenta electa de este país escuche nuestra voz. Somos extranjeros en este país, pero somos seres humanos, queremos ser escuchados, queremos que esa voz que fue callada por las manos de un criminal siga alzándose en este país, que haya mujeres que alcen su voz en nombre de mi hermana que fue apagada su voz por manos de un criminal”, agregó.

Sospechoso detenido

El sospechoso, Ramírez Calvo, quien es el padre de las menores, fue detenido en Cartago durante la madrugada de este jueves, después del hallazgo del cuerpo de Junieysis.

Michael Soto, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que el hombre informó que se había trasladado a esa zona alegando inseguridad, llevándose a las niñas con él.

OIJ halló el cuerpo de la víctima en una fosa de dos metros de profundidad, en Santa Ana. (oij/Cortesía OIJ)

Tras la investigación, el PANI intervino para poner a las menores a salvo antes de proceder con la captura del sujeto.

El Ministerio Público confirmó que en las próximas horas tomará la declaración indagatoria al sospechoso por el presunto delito de femicidio. El caso se tramita bajo el expediente 26-001712-0057-PE.

Según el informe del OIJ, el cuerpo fue ocultado en un hueco excavado en el terreno del condominio. Aunque de forma preliminar no se observaron lesiones visibles, los restos fueron remitidos a la Morgue Judicial para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El OIJ realizó el allanamiento en un condominio de nueve viviendas ubicado en Santa Ana. (oij/Cortesía OIJ)

Junieysis Merlo, oriunda de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, Nicaragua, era reconocida en la red social TikTok, donde contaba con más de 13.000 seguidores. La joven había perdido contacto con su familia a inicios de la Semana Santa.

Su padre, Maximiliano Merlo, relató a este medio que Ramírez fue la última persona que tuvo contacto con ella antes de su desaparición.