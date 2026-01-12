Sucesos

Dos homicidios dobles caracterizaron un fin de semana ‘particularmente violento’, afirma director del OIJ

De los 26 homicidios acumulados en enero, 12 ocurrieron en menos de tres días.

Por Christian Montero
Dos jóvenes fueron asesinados en Cartago
El asesinato de dos jóvenes en el centro de Cartago, pudo obedecer a un ajuste de cuentas según OIJ. (Cortesía/Cortesía)







Violencia Costa Rica 2026fin de semana violento homicidiosCartago violencia asesinatos
Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

