Hombre asesinado en Paquera tenía 18 años y lo buscaron en su vivienda minutos antes del homicidio

Un joven de 18 años y otro de 44 fueron asesinados en Puntarenas durante la noche del domingo.

Un joven de 18 años, de apellido Zamora, fue identificado como la víctima mortal de un homicidio que ocurrió la noche del domingo en el barrio Laberinto, en Paquera de Puntarenas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el ataque se reportó alrededor de las 9 p. m. En apariencia, un hombre de confianza llegó a buscar a Zamora hasta su casa.

Se presume que el joven, quien conocía al presunto agresor, salió de la vivienda y fue entonces cuando recibió al menos cuatro disparos.

A la llegada de la unidad básica de la Cruz Roja Costarricense, Zamora fue declarado sin signos vitales en el lugar, con heridas en la cabeza y el cuello.

Al menos tres horas más tarde, un hombre identificado con el apellido Rivas, de 44 años, fue asesinado de varios disparos en vía pública, en Barranca de Puntarenas.

Según el reporte preliminar de la Policía Judicial, dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon desde el vehículo. Las lesiones le provocaron la muerte en el sitio.

Agentes del OIJ levantaron los cuerpos y asumieron las pesquisas para esclarecer los hechos y dar con los responsables de los ataques.