Dos muertos por ataques con arma de fuego en Puntarenas

Unidades de la Cruz Roja atendieron dos emergencias por arma de fuego en Puntarenas, donde las dos víctimas fueron declaradas sin signos vitales en el sitio (imagen ilustrativa). Foto:

Dos hombres murieron, la noche del domingo y la madrugada de este lunes, tras ser atacados a balazos en dos puntos distintos en Puntarenas.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el primer hecho se reportó a las 8:57 p. m. en Paquera, donde los socorristas atendieron a un adulto con impactos de bala en la cabeza y el cuello.

A la llegada de la unidad básica de la Cruz Roja, el paciente fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Horas después, a la 1:23 a. m., se atendió un segundo incidente en Barranca, en el sector de Carmen Lira.

En ese punto, los cruzrojistas atendieron a un hombre con múltiples impactos de arma de fuego, quien igualmente fue declarado sin signos de vida luego de la valoración inicial.

Ambos casos quedaron en manos de las autoridades judiciales, que se encargaron del levantamiento de los cuerpos y, posteriormente realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias y los responsables de los homicidios.