Crímenes

Dos muertos por ataques con arma de fuego en Puntarenas

Víctimas recibieron múltiples impactos de bala en hechos ocurridos la noche del domingo y la madrugada de este lunes en Paquera y Barranca, confirmó la Cruz Roja

Por Juan Fernando Lara Salas
Cruz Roja imagen ilustrativa
Unidades de la Cruz Roja atendieron dos emergencias por arma de fuego en Puntarenas, donde las dos víctimas fueron declaradas sin signos vitales en el sitio (imagen ilustrativa). Foto: (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)







Juan Fernando Lara Salas

