OIJ revela el posible móvil del doble homicidio dentro de apartamentos en San Vito de Coto Brus

Dos hombres fueron asesinados a golpes dentro de una vivienda en San Vito.

Dos hombres identificados con los apellidos Méndez, de 68 años, y Mora, de 59 años, fueron asesinados a golpes dentro de unos apartamentos en Las Brisas de San Vito, Coto Brus, la mañana del sábado.

Michael Soto, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, aunque trabajan para esclarecer con mayor certeza el móvil del crimen, la hipótesis que cobra más relevancia es el robo.

La mañana de este lunes, agentes de la delegación regional de Coto Brus del OIJ llevaron a cabo tres allanamientos en Aguas Claras y las Brisas, en San Vito, durante los cuales se detuvo a dos sospechosos de cometer el homicidio.

Se trata de un hombre de apellido Salazar, de 25 años, y otro de apellido Miranda, de 24 años.

El jerarca de la Policía Judicial detalló que los sospechosos habrían golpeado a las víctimas con un objeto contundente hasta ocasionarles la muerte. Durante los allanamientos, los agentes recabaron pruebas y se presume que en alguna de las localidades intervenidas podría haber algún elemento de transmisión, como sangre.

Los sospechosos fueron llevados al Ministerio Público y el caso permanece en investigación.

El homicidio de Mora y Méndez ocurrió durante un fin de semana descrito por Soto como “particularmente violento”. En cuestión de dos días, 12 personas fallecieron en incidentes con armas de fuego, heridas por arma blanca, golpes y asfixias. Además, se reportó otro homicidio doble en Cartago y un caso de violencia familiar en el que un hombre le quitó la vida a su suegra en Tárcoles.

Al día de hoy, el OIJ registra 26 homicidios, cuatro más que en la misma fecha del año anterior.