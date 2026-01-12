Sucesos

OIJ revela el posible móvil del doble homicidio dentro de apartamentos en San Vito de Coto Brus

Dos sospechosos quedaron detenidos la mañana de este lunes

Por Natalia Vargas
Dos hombres fueron asesinados a golpes dentro de una vivienda en San Vito.
Dos hombres fueron asesinados a golpes dentro de una vivienda en San Vito. (San Vito TV/Facebook)







