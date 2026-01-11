Riñas dejaron tres fallecidos este sábado: uno en Tibás y dos en Coto Brus

Dos riñas dejaron como saldo tres personas fallecidas este sábado 10 de enero. Una de ellas perdió la vida en un ataque en Colima, en Tibás, y los otros dos murieron tras una agresión en Las Brisas, en San Vito de Coto Brus.

Sobre este último, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que las víctimas son dos hombres de apellido Méndez, de 68 años, y Mora, de 59, los cuales recibieron una golpiza que les costó la vida.

En apariencia, los dos sujetos fallecidos estaban en compañía de otras personas cuando, por razones que se desconocen, se desencadenó una riña, en la que las víctimas fueron golpeadas en varias ocasiones, causándoles la muerte.

El incidente fue reportado el sábado por la Cruz Roja, que señaló que hallaron a los dos sujetos golpeados y sin signos vitales.

El otro altercado cobró la vida de un hombre de apellido Bermúdez, de 24 años, quien fue agredido con un arma blanca en una riña con varios sujetos en Colima, Tibás. Los motivos del ataque aún se desconocen.

El cuerpo de la víctima fue remitido a la morgue judicial para que le realicen una autopsia. El caso continúa en investigación por parte del OIJ.