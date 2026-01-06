OIJ localiza cuerpos que serían de hermanos desaparecidos en Tucurrique

Dos cuerpos fueron ubicados en una propiedad ubicada en el cantón de Jiménez en Cartago durante la mañana de este martes 6 de enero, hecho que se suma a la violencia que marcó al 2025 que cerró con 873 homicidios de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Al parecer se tratarían de dos hermanos oriundos de Tucurrique, quienes fueron reportados como desaparecidos desde finales de diciembre del año pasado.

Michael Soto, director interino del OIJ confirmó que en una propiedad privada se están haciendo labores de extracción de dos restos, “no hemos sacado los cuerpos hay que corroborar que se trate de ellos”, dijo.

Presuntamente se trataría de una joven identificada como Ana Ruth Retana Moya de 23 años, quien fue vista por última vez el 26 de diciembre, su hermano Johan Andrés de 28 años, fue reportado como desaparecido el 28 de ese mes.

La Policía Judicial aún no ratifica que se trate de los mismos jóvenes, aunque la probabilidad es alta ya que coincide con las características de los hermanos reportados como desaparecidos.

Este caso se suma al triple homicidio ocurrido la tarde del 1 de enero en Lindavista de La Unión de Cartago, a uno de los ofendidos lo identificaron como Dainer Alonso Vargas Ruiz, de 18 años, el otro sería William Agüero Morade 20 y el tercer fallecido es un menor de 17 años.

La noche del sábado 3 de enero en el cruce hacia Calle Morenos en Hatillo 8, San José, ocurrió otro asesinato en perjucio de un hombre quien recibió múltiples impactos de bala.

De acuerdo con el OIJ el año anterior los 873 homicidios del año pasado representaron una diferencia de tres casos menos en comparación con el año anterior, cuando ocurrieron 876 asesinatos.

Es el tercer año consecutivo en que la cantidad de asesinatos supera la barrera de las 600 muertes violentas de este tipo, la mayoría de ellas cometidas con armas de fuego y cuyos móviles, en casi ocho de cada diez casos, se vinculan con venganzas o ajustes de cuentas.