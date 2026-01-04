Ataque a balazos deja un fallecido en Hatillo 8

La escena del crimen quedó ahora en manos de autoridades del OIJ.

Una balacera dejó como saldo un fallecido la tarde de este sábado cerca del cruce hacia Calle Morenos en Hatillo 8, San José.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el ataque armado se presentó pasadas las 5 p.m. sobre la radial en la salida hacia Circunvalación, 200 metros al norte, en sentido hacia calle Morenos.

A la llegada de los cuerpos de emergencia se encontró a un sujeto aún sin identificar sobre la vía pública, con varios impactos de bala y ya sin signos vitales.

La escena quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la recolección de inidicios y a la espera del levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, la vía permanece cerrada.