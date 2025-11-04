Sucesos

Denunciante afirma que Randall Zúñiga le anticipó allanamientos de jeracas públicos y narcos

En la denuncia, la mujer relata el nivel de cercanía que tenía con el director del OIJ

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue indagado este viernes en la Fiscalía de Género por presuntos delitos sexuales de los que lo señalan tres mujeres.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue indagado este viernes en la Fiscalía de Género por presuntos delitos sexuales de los que lo señalan tres mujeres. (Foto: John Durán/Foto: La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Randall ZúñigaDouglas SánchezDenuncias por delitos sexualesOIJ
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.