Randall Zúñiga: personeros del gobierno ofrecieron beneficios a mujer para que presentara denuncia falsa de violación

El director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga, sostiene que se fabricaron denuncias falsas de violación en su contra.

Randall Zúñiga, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que está temporalmente separado del cargo, aseguró este jueves que personeros del gobierno ofrecieron beneficios estatales a una mujer para que pusiera una denuncia falsa de violación en su contra.

Precisó que esa mujer ya denunció formalmente lo sucedido.

“Lo más grave es que hoy, a las 4 de la tarde, en Turrialba, se presentó una mujer a denunciar que personeros del gobierno se le acercaron ayer a ofrecerle diferentes beneficios estatales a fin de que pusiera una denuncia falsa de violación en mi contra”, declaró Zúñiga.

Según el jerarca del OIJ, otra mujer presentará mañana una denuncia similar ante la Fiscalía de San José, afirmando que fue contactada por particulares con el mismo propósito.

La Nación envió una solicitud de reacción a Casa Presidencial sobre lo dicho por el funcionario judicial.

Zúñiga es investigado por tres presuntos delitos de violación y otros delitos sexuales. A raíz de esas denuncias y de la exposición de chats de sus conversaciones con mujeres, la Corte Plena acordó suspenderlo de su cargo como director del OIJ por 15 días hábiles.

LEA MÁS: Ingresa tercera denuncia contra director del OIJ, Randall Zúñiga: causas investigan violación y otros delitos sexuales

Ya separado del puesto, el jerarca de la Policía Judicial indicó que ha intentado tres veces acceder al expediente en su contra sin éxito. “Ya lo hice anteayer, lo hice hoy y me fue denegado. Mañana intentaré por tercera vez saber de qué se me acusa”, afirmó.

El funcionario aseguró que presentará “prueba abundante y suficiente” para demostrar su inocencia y calificó la situación como “un circo mediático” y “un show político” destinado a removerlo de su cargo.

“Es muy grave que se esté tratando de instrumentalizar algo tan penoso, tan lesivo para las mujeres como es la violación sexual, con el fin de sacar a una persona de un puesto importante dentro del Estado costarricense”, añadió.

Zúñiga llamó a quienes puedan ser contactadas con fines similares a que acudan a la Fiscalía y denuncien el hecho. “Todo esto busca afectarme directamente para que yo no pueda estar al frente del OIJ”, concluyó.

La suspensión

La Corte suspendió a Zúñiga, después de que trascendieron las denuncias por presunta violación y de que circularan chats en los que el funcionario habría compartido con al menos cuatro mujeres información sobre reuniones con altos jerarcas, su participación en futuros allanamientos y su ubicación en tiempo real.

Los datos se los habría dado a mujeres que ahora lo acusan por presunta violación y otros posibles delitos sexuales, según se desprende de una publicación del medio Central Noticias, de canal ¡Opa!

Aparte del proceso penal, la Corte le abrió un proceso disciplinario, por el cual lo suspendió.