Sucesos

Randall Zúñiga: personeros del gobierno ofrecieron beneficios a mujer para que presentara denuncia falsa de violación

Jefe suspendido del OIJ asegura que una mujer ya denunció que recibió el ofrecimiento y que otra está cerca de hacerlo

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
01/07/2025/ Randall Zúñiga durante su intervención en comisión de seguridad y narcotráfico en la Asamblea Legislativa / foto John Durán
El director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga, sostiene que se fabricaron denuncias falsas de violación en su contra. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Randall ZúñigaOIJCorte Plena
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.