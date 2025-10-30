Sucesos

Esto dice Randall Zúñiga, director del OIJ, tras la suspensión ordenada por la Corte Suprema de Justicia

Jefe policial es investigado por tres aparentes delitos de violación

Por Sebastián Sánchez
01/07/2025/ Randall Zúñiga durante su intervención en comisión de seguridad y narcotráfico en la Asamblea Legislativa / foto John Durán
Randall Zúñiga, director del OIJ, fue suspendido 15 días hábiles por la Corte Plena. (JOHN DURAN/John Durán)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

