Corte confirma investigación disciplinaria contra director del OIJ, Randall Zúñiga, por denuncia de violación

El Poder Judicial abrió una investigación disciplinaria y la Fiscalía de Género una causa penal contra el director del OIJ, Randall Zúñiga. En la imagen aparece en una comparecencia en la Asamblea Legislativa en julio pasado. Foto:

La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la apertura de una investigación disciplinaria contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, tras una denuncia penal en su contra por una presunta violación.

El expediente disciplinario se tramita bajo el número 25-3733-031-DI, mientras que la causa penal fue abierta por la Fiscalía Adjunta de Género bajo el consecutivo 25-000359-1883-PE, informó el área de prensa del Poder Judicial.

Según informó el Ministerio Público, la denuncia fue presentada el pasado viernes 24 de octubre por una mujer adulta, quien relató hechos que habrían ocurrido en el cantón de Corredores, en enero de este año.

El caso está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, con dirección y supervisión de la Fiscalía de Género.

“Rechazo completamente estos cargos en el acto. Me pongo a las órdenes del sistema de administración de justicia, siempre bajo el principio de presunción de inocencia, en el cual nadie es culpable solo porque tenga una denuncia en contra”, manifestó Zúñiga en un video enviado a La Nación poco antes de las 7 p. m. de este lunes.

Director del OIJ dice esto tras denuncia en su contra por supuesta violación

El jerarca, de 49 años, agregó que no participará “de ningún acto de investigación relacionado con este expediente”. En su mensaje, afirmó además:

“Me separo de participar en cualquier actividad de investigación sobre este caso y es la Fiscalía la que toma las riendas de la misma. Agradezco a mi familia por el apoyo brindado. Como esta denuncia apenas está iniciando la investigación por parte de la Fiscalía, no podré dar más comentarios al respecto, pero siempre convencido de mis actuaciones trabajando con ahínco”.

El Ministerio Público indicó que, de inmediato, conformó un equipo especializado en materia de género, integrado por personal fiscal y de investigación, para atender el caso.