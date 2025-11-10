Sucesos

Cientos de vehículos decomisados al narco acumulan un valor de ¢8.000 millones en bodegas del ICD

El vehículo más costoso es un BMW valorado en ¢114 millones

Por Yeryis Salas
Estos dos carros podrían dar pistas sobre el grupo que el pasado domingo irrumpió en la bodega donde el ICD los tenía bajo custodia en La Uruca. Foto: ICD.
Dos BMW fueron robados de la bodega del ICD y luego recuperados días después en agosto del 2024.







